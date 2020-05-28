2020-05-28T16:21:51+03:00
Общество

«Пандемия повлияла на ситуацию с аварийностью»: в России значительно сократилось число ДТП

Количество погибших автокатастрофах уменьшилось в них на 23%
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России значительно сократилось число ДТПВ России значительно сократилось число ДТПФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В России в апреле этого года на 40% сократилось количество дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них граждан. Об этом сообщил замглавы Госавтоинспекции России Олег Понарьин, отметив, что такие изменения в статистике стали возможны в связи с ограничительными мерами, введенными в рамках борьбы с коронавирусом

«Что касается пандемии, конечно же, она очень здорово повлияла на ситуацию с аварийностью. В апреле мы отметили снижение количества ДТП и раненых в них людей на 40%», - заявил замглавы Госавтоинспекции в ходе онлайн-конференции, посвященной кампании по обучению детей безопасному поведению на дорогах.

Согласно приведенной статистики, количество погибших в авариях сократилось на 23%, а число погибших детей - на 50%

Понарьин отметил, что аналогичная картина, но наблюдается в мае, хотя «цифры скромнее, чем в апреле, но снижение достаточно приличное». «Соответственно, наша ближайшая задача - сохранить этот тренд в постпандемийный период», - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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