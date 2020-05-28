Москвичей призвали не рассчитывать на коллективный иммунитет к коронавирусу

28 Май 2020 2020-05-28T16:36:45+03:00

Тестирование показало, что антитела есть у очень не многих

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Предварительные результаты тестирования на антитела к коронавиурсу в Москве показали, что переболели и имеют иммунитет к болезни очень немногие. Это значит, что единственной надежной защитой от заражения и повторного распространения болезни в мире является вакцина.

- Процент москвичей, в крови которых в ходе тестирования были выявлены антитела к коронавирусу, слишком мал, чтобы рассчитывать на появление коллективного иммунитета,- сказал вице-президент РАН Владимир Чехонин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/779402" frameborder="0"></iframe> Москвичей начали тестировать на иммунитет к коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU