Москвичей призвали не рассчитывать на коллективный иммунитет к коронавирусу
Тестирование показало, что антитела есть у очень не многих
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Предварительные результаты тестирования на антитела к коронавиурсу в Москве показали, что переболели и имеют иммунитет к болезни очень немногие. Это значит, что единственной надежной защитой от заражения и повторного распространения болезни в мире является вакцина.
- Процент москвичей, в крови которых в ходе тестирования были выявлены антитела к коронавирусу, слишком мал, чтобы рассчитывать на появление коллективного иммунитета,- сказал вице-президент РАН Владимир Чехонин.
Москвичей начали тестировать на иммунитет к коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU