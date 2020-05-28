МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре и ливне в пятницу
На Москву надвигается мощный циклон, который принесет дожди. В МЧС предупреждают - в пятницу 29 мая лучше заранее планировать свой день так, чтобы реже выходить на улицу =- находиться там может быть опасно. Ожидается мощнейший ливень, град и ветер до 20 метров в секунду.
- Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями!- предупредили в МЧС.
По прогнозам синоптиков 29 мая станет самым дождливым днем мая, хотя этот весенний месяц уже неоднократно преподносил в этом месяце сюрпризы в виде проливных дождей. В центре "Фобос" и вовсе считают, может быть побит рекорд метеонаблюдения - выпадет до 47 мм осадков - больше не было ни разу за прошедшие 140 лет.
Ученые прогнозируют лето с ураганами и смерчем в Центральной России и Сибири в этом году.
ИСТОЧНИК KP.RU