МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре и ливне в пятницу

28 Май 2020 2020-05-28T16:41:30+03:00

29 мая на улицу без особого повода лучше не выходить, автомобилистам стоит заранее припарковать машины подальше от деревьев

Изменить размер текста: A A

На Москву надвигается мощный циклон, который принесет дожди. В МЧС предупреждают - в пятницу 29 мая лучше заранее планировать свой день так, чтобы реже выходить на улицу =- находиться там может быть опасно. Ожидается мощнейший ливень, град и ветер до 20 метров в секунду.

- Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями!- предупредили в МЧС.

По прогнозам синоптиков 29 мая станет самым дождливым днем мая, хотя этот весенний месяц уже неоднократно преподносил в этом месяце сюрпризы в виде проливных дождей. В центре "Фобос" и вовсе считают, может быть побит рекорд метеонаблюдения - выпадет до 47 мм осадков - больше не было ни разу за прошедшие 140 лет.

Ученые прогнозируют лето с ураганами и смерчем в Центральной России и Сибири в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU