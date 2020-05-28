Роспотребнадзор надеется, что вакцину от коронавируса получат до второй волны

28 Май 2020 2020-05-28T17:03:37+03:00

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что вакцину от коронавирусной инфекции нового типа получат до наступления второй волны заболевания.

«Мы очень надеемся, что мы получим ее вовремя, до второй волны» - сообщила главный санитарный врач страны в фильме «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия-1».

ИСТОЧНИК KP.RU