Сколько россияне едят рыбы в год?

29 Май 2020 2020-05-28T17:32:37+03:00

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Ну а чемпионы в поедании рыбы, конечно, японцы. 90 килограмм рыбы в год на человека, включая младенцев. Может потому жители страны восходящего солнца живут в среднем те же 90 лет.

Неужели мы любим рыбу меньше, чем японцы? Совсем нет. Опросы показывают, что россияне считают рыбу вкусным, но дорогим продуктом и сетуют на то, что найти свежую качественную рыбу не так-то просто. Но так говорят только те, кто не знаком с «Мореманией». Магазины-кафе «Моремания» это крупнейшая рыбная сеть, в которой охлажденную рыбу продают напрямую от российских и иностранных рыбаков. Коптят и солят рыбу на собственном предприятии в поселке Красная Пахра в Новой Москве. Это позволяет сдерживать рост цен на витрине и, главное, гарантирует свежесть и высокое качество рыбы и морепродуктов. Во время карантина «Моремания» продолжила работать, а также запустила доставку рыбы. Скачайте приложение Моремания Next и заказывайте рыбу онлайн. Мы доставляем продукцию день в день, быстро и безопасно. Будьте здоровы!

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