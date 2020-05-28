28 Май 2020 2020-05-28T18:06:33+03:00

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В США нашли претендентку на главную роль в фильме о бежавшей из королевской семьи герцогине. Оказалось, девушка, очень похожая на Меган Маркл, работает простой стюардессой. Чем популярнее становились Меган, тем больше росла слава Кристины Примроуз Матис.

Сначала пассажиры говорили ей, что она очень похожа на героиню "Форс-Мажоров", которую сыграла Маркл. Когда актриса вышла замуж за принца Гарри, ее популярность возросла, как и число комплиментов Кристине, которую стали принимать за члена королевской семьи.

christineprimrose Двойник Меган Маркл работает стюардессой

- Сначала я была смущена, но я определенно восприняла это как комплимент, потому что думала, что она такая красивая,- приводит слова двойника Маркл Daily Mail.- Однажды, я возвращалась с фотосессии в Лос-Анджелесе, и работница аэропорта была так взволнована, потому что она подумала, что я Меган Маркл, но потом она увидела мой паспорт и смутилась.

christineprimrose Двойник Меган Маркл хочет сняться в роли герцогини в кино

С Кристиной часто хотят сфотографироваться, но в Сети, в отличие от реальной жизни, гораздо больше критиков. Девушке пишут, что она копирует образ звезды, критикуют за такой же выбор прически и макияжа. Кристина старается не обращать внимания на обидчиков, она записалась в модельное агентство, у нее появился агент, стюардесса будет принимать участие в пробах на фильм о Меган и Гарри.

christineprimrose Стюардессу из США постоянно принимают за жену принца Гарри

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/781825" frameborder="0"></iframe> В США нашли стюардессу двойника Меган Маркл. Она хочет сняться в роли герцогини в кино.

ИСТОЧНИК KP.RU