Умерла Мария Пескова, сестра писателя и легендарного журналиста "Комсомольской правды"
На 88-м году жизни умерла Мария Михайловна Пескова, сестра известного журналиста и писателя-натуралиста, обозревателя «Комсомольской правды» Василия Михайловича Пескова.
Мария была на три года младше своего легендарного брата, всю жизнь шла рядом с ним: от военных лет, когда им вместе приходилось собирать колоски, чтобы выжить, и до последних лет, когда Мария, работая учителем начальных классов в их родной Трехсвятской школе, помогала создать там музей Василия Михайловича.
Именно Мария Михайловна внесла самый первый, существенный вклад в создание мемуаристики о жизни брата. Она постоянно выступала с воспоминаниями о Василии, всегда участвовала в Песковских чтениях, ее рассказы опубликованы в биографических книгах о Пескове «Самородок» и «Песковские чтения. Выпуск первый».
Также она передала в музей Пескова в Воронежском заповедник его имени ценные экспонаты из семейного наследия, включая материнское рукоделие - шитье в стиле ришелье, семейные фотоальбомы. До конца жизни Мария Михайловна сохраняла ясный ум, бодрость, энергию.
Светлая ей память!
ИСТОЧНИК KP.RU