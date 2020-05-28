2020-05-28T18:46:11+03:00
Общество

Умерла Мария Пескова, сестра писателя и легендарного журналиста "Комсомольской правды"

В четверг, 28 марта, стало известно, что умерла Мария Пескова. Ее не стало в возрасте 87 лет
Людмила СЕМИНА
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Справа - Мария Михайловна Пескова, 1959 годСправа - Мария Михайловна Пескова, 1959 год
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На 88-м году жизни умерла Мария Михайловна Пескова, сестра известного журналиста и писателя-натуралиста, обозревателя «Комсомольской правды» Василия Михайловича Пескова.

Мария была на три года младше своего легендарного брата, всю жизнь шла рядом с ним: от военных лет, когда им вместе приходилось собирать колоски, чтобы выжить, и до последних лет, когда Мария, работая учителем начальных классов в их родной Трехсвятской школе, помогала создать там музей Василия Михайловича.

Именно Мария Михайловна внесла самый первый, существенный вклад в создание мемуаристики о жизни брата. Она постоянно выступала с воспоминаниями о Василии, всегда участвовала в Песковских чтениях, ее рассказы опубликованы в биографических книгах о Пескове «Самородок» и «Песковские чтения. Выпуск первый».

Также она передала в музей Пескова в Воронежском заповедник его имени ценные экспонаты из семейного наследия, включая материнское рукоделие - шитье в стиле ришелье, семейные фотоальбомы. До конца жизни Мария Михайловна сохраняла ясный ум, бодрость, энергию.

Светлая ей память!

ИСТОЧНИК KP.RU

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Умерла Мария Пескова, сестра писателя и легендарного журналиста "Комсомольской правды"
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