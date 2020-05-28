Трамп назвал коронавирус очень плохим «подарком» из Китая

28 Май 2020 2020-05-28T18:17:09+03:00

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал новую коронавирусную инфекцию очень плохим «подарком» из Китая, который распространился на весь мир.

«По всему миру шагает коронавирус, очень плохой "подарок" из Китая. Не хорошо!» - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Напомним, что США, в том числе глава Белого дома и госсекретарь Майкл Помпео, неоднократно обвиняли поднебесную в создании коронавируса. Так, Трамп заявлял, что Китай якобы скрывал информацию о коронавирусной инфекции и виновен в ее появлении. Власти американского штата Миссури использовали такой же аргумент и даже подали в суд на китайские власти.

Позже президент президент США заявил, что не верит в то, что Пекин сам мог преднамеренно «выпустить» коронавирус за пределы страны, но продолжил верить, что именно КНР «сделали эту ужасную вещь».

ИСТОЧНИК KP.RU