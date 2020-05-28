2020-05-28T18:17:09+03:00
В мире

Трамп назвал коронавирус очень плохим «подарком» из Китая

Американский лидер продолжил перебранку с китайскими властями
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп назвал коронавирус очень плохим «подарком» из КитаяТрамп назвал коронавирус очень плохим «подарком» из КитаяФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал новую коронавирусную инфекцию очень плохим «подарком» из Китая, который распространился на весь мир.

«По всему миру шагает коронавирус, очень плохой "подарок" из Китая. Не хорошо!» - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Напомним, что США, в том числе глава Белого дома и госсекретарь Майкл Помпео, неоднократно обвиняли поднебесную в создании коронавируса. Так, Трамп заявлял, что Китай якобы скрывал информацию о коронавирусной инфекции и виновен в ее появлении. Власти американского штата Миссури использовали такой же аргумент и даже подали в суд на китайские власти.

Позже президент президент США заявил, что не верит в то, что Пекин сам мог преднамеренно «выпустить» коронавирус за пределы страны, но продолжил верить, что именно КНР «сделали эту ужасную вещь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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