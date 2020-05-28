2020-05-28T18:21:16+03:00
Умные вещи

"Нам еще ждать и ждать": Эксперт рассказал, когда появится первая 6G-сеть

Накануне Xiaomi объявила о тестированиях
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эксперт рассказал, когда появится первая 6G-сетьЭксперт рассказал, когда появится первая 6G-сетьФото: Shutterstock
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Xiaomi начала тестировать сеть нового поколения - 6G. В компании подчеркнули, что будущее нового стандарта связи напрямую зависит от развертывания обширной сети спутникового интернета.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, как это изменит глобальную сеть и изменит ли вообще.

По его словам, скорости останутся примерно теми же, как в 5G, так как это теоретический предел. На что серьезно повлияет 6G, так это на количество людей, которые смогут пользоваться передовой технологией.

- 6G это больше про инфраструктуру, чем про смартфоны, - пояснил Муртазин в эфире радио "Комсомольская правда".

Он также отметил, что 6G появится не скоро. На это потребуется, как минимум, 10 лет.

- Нам еще ждать и ждать, а то ,что говорит Xiaomi, это чистой воды маркетинг, они пытаются бежать впереди паровоза. Вот если вы вспомните, когда была гонка за 3G некая, быстро появилось 4G, 5G, 6G, - заключил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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