Названы регионы, где цены на жилье рухнули во время самоизоляции
За последние два месяца, что в стране действует режим самоизоляции, цены на жилье на вторичном рынке существенно упали. Максимальное снижение составило 6,8 процентов, а минимальное – один. Такие данные озвучили специалисты ЦИАН.
Самые большие значения в небольших городах, где проживает порядка ста тысяч жителей, а вот в мегаполисах тенденции к снижение не сильно видны, пишет Российская газета.
Где сильнее всего упали цены на жилье:
Северо-Запад:
Сыктывкар - 1,5%,
Великий Новгород – 0,6%.
ЦФО:
Новомосковск - 2,1%
Рыбинск -1,7%,
Ярославль – 1%.
ЮФО:
Сочи – 2,2%,
Астрахань- 2,1%.
Приволжский ФО:
Пермь – 1,3%,
Ульяновск -1%,
Оренбург -0,5%.
Нижнекамск (Татарстан) - 2,8%.
ДФО:
Якутск – 6,8%,
Артем (Приморский край) – 6,8%.
Но не все регионы пошли по пути снижения, есть те, где цены не упали, а наоборот выросли:
Москва + 2,3%,
Санкт-Петербург +1,9%
Находка +6,2%,
Калининград + 6,5%,
Махачкала +11,1%.
ИСТОЧНИК KP.RU