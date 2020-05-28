Названы регионы, где цены на жилье рухнули во время самоизоляции

28 Май 2020 2020-05-28T18:38:51+03:00

Названы регионы, где сильнее всего снизились цены на покупку жилья Фото: Евгения ГУСЕВА

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За последние два месяца, что в стране действует режим самоизоляции, цены на жилье на вторичном рынке существенно упали. Максимальное снижение составило 6,8 процентов, а минимальное – один. Такие данные озвучили специалисты ЦИАН.

Самые большие значения в небольших городах, где проживает порядка ста тысяч жителей, а вот в мегаполисах тенденции к снижение не сильно видны, пишет Российская газета.

Где сильнее всего упали цены на жилье:

Северо-Запад:

Сыктывкар - 1,5%,

Великий Новгород – 0,6%.

ЦФО:

Новомосковск - 2,1%

Рыбинск -1,7%,

Ярославль – 1%.

ЮФО:

Сочи – 2,2%,

Астрахань- 2,1%.

Приволжский ФО:

Пермь – 1,3%,

Ульяновск -1%,

Оренбург -0,5%.

Нижнекамск (Татарстан) - 2,8%.

ДФО:

Якутск – 6,8%,

Артем (Приморский край) – 6,8%.

Но не все регионы пошли по пути снижения, есть те, где цены не упали, а наоборот выросли:

Москва + 2,3%,

Санкт-Петербург +1,9%

Находка +6,2%,

Калининград + 6,5%,

Махачкала +11,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU