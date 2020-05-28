2020-05-28T19:34:17+03:00
Экономика

Топ-менеджмент госкомпаний могут обязать раскрывать свои доходы

Счетная Палата готовит соответствующие предложение
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Топ-менеджмент госкомпаний могут обязать раскрывать свои доходыТоп-менеджмент госкомпаний могут обязать раскрывать свои доходыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Топ-менеджмент государственных компаний могут обязать раскрывать свои доходы. Соответствующие предложение готовит Счетная Палата.

«В настоящее время вопрос по раскрытию менеджментом госкомпаний сведений о доходах находится в стадии выработки предложений», - передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В Счетной Палате отмечают, что на данный момент менеджмент акционерных обществ с государственным участием не обязан раскрывать сведения о своих доходах. Исключения составляют только государственные компании, которые были созданы на основании федеральных законов.

В таких госкомпаниях назначения и освобождение осуществляются президентом России Владимиром Путиным и российским правительством. В данном случае топ-менеджмент обязан предоставлять сведения о своих заработках, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, сведения о доходах и имуществе супруги или супруга) и несовершеннолетних детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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