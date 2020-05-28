2020-05-28T19:42:07+03:00
В мире

Стало известно, когда во Франции вновь откроются плажи и кафе

В рамках снятия режима карантина в стране отменили запрет на перемещения по территории страны далее 100 км от места жительства.
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Стало известно, когда во Франции вновь откроются плажи и кафеСтало известно, когда во Франции вновь откроются плажи и кафеФото: Сергей ЕФИМОВ
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Пляжи во Франции вновь откроются 2 июня после долгого перерыва в связи с ведёнными ограничениями на фоне распространения коронавирусной инфекции. В этот же день в стране должны открыться рестораны и кафе. Об этом сообщил глава французского правительства Эдуар Филипп.

«С учетом развития санитарной ситуации, рестораны, бары и кафе смогут открыться во всех департаментах со 2 июня. Но в "оранжевых зонах", где требуется особая бдительность, они откроются с временными ограничениями», - рассказал премьер, отметив, что кафе и рестораны «часть нашего искусства жить».

При этом, за одним столиком смогут находиться не более десяти человек, а между столиками должна будет соблюдаться дистанция в 1 метр

Кроме того, правительство Франции приняло решение в рамках снятия режима карантина отменить запрет на перемещения по территории страны далее 100 км от места жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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