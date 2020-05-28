2020-05-28T19:53:55+03:00
Общество

В ООН предсказали сроки восстановления международного туризма в 2020 году

Генеральный секретарь Всемирной организации туризма рассказал, когда авиакомпании смогут снова работать на полную мощность
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В ООН предсказали сроки восстановления международного туризма в 2020 годуВ ООН предсказали сроки восстановления международного туризма в 2020 годуФото: Иван ВИСЛОВ
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Международный туризм сможет восстановиться не раньше августа текущего года. Такое предположение сделал генеральный секретарь Всемирной организации туризма при ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили, отметив, что в результате пандемии в мире произошел масштабный спад в индустрии туризма.

«Это самый большой спад в международном туризме с 1950-х годов», - приводит его слова газета Handelsblatt.

Пололикашвили пояснил, что ранее UNWTO разработала три сценария восстановление туриндустрии. Он склоняется к тому, что туристические поездки сократятся на 70 процентов, а страны начнут открывать свои границы только в августе-сентябре, авиакомпании смогут снова работать на полную мощность только в конце июля или начале августа.

Напомним, ранее некоторые европейские страны начали сообщать об открытии туристического сезона. Среди них Португалия, Кипр и Греция, а также Испания. Однако пускать в страну туристов будут с определенными ограничениями и с обязательной проверкой на наличие коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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