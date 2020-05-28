Какие магазины откроются с 1 июня 2020 года в Москве: торговые центры будут работать частично

28 Май 2020 2020-05-28T20:19:22+03:00

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Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня, но ограничительных мер стало меньше. Уже с 1 июня 2020 года можно будет сходить в магазины не только за продуктами, но и купить непродовольственные товары. Об этом сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Будут вновь открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов, - сообщил мэр города.

Откроются магазины с обувью, одеждой, канцтоварами, игрушками, с ювелирными изделиями, бытовой и садовой техникой и многие другие. Работать они будут как в отдельных зданиях, так и в торговых центрах. Стоит сразу обратить внимание, что о полном открытии торговых центров столичные власти и сотрудники Роспотребнадзора не сообщали. Но и напомним, что полностью торговые центры не закрывались - все время (даже при самых строгих ограничениях) работали магазины с продуктами, кондитерские, малые точки с сухофруктами и конфетами, магазины с кофе, а также аптеки, зоомагазины и салоны связи.

Сейчас магазинам, которые решатся открыться, придется работать по новым правилам: усилить дезинфекцию, работать в масках и перчатках, не обслуживать клиентов без масок и перчаток (их не пускать).

- Нахождение в торговом зале и у касс посетителей должно быть при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 метров (в том числе нанесением соответствующей разметки), - рассказали в Роспотребнадзоре.

Сейчас магазинам, которые решатся открыться, придется работать по новым правилам

О соблюдении режима дезинфекции говорит и мэр Москвы Сергей Собянин.

- В автосалонах и магазинах должны быть созданы условия для социального дистанцирования и обеспечен усиленный режим дезинфекции. Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки, - говорит Сергей Собянин.

В самих же магазинах пока говорят только одно: "Мы еще не получили распоряжение на работу 1 июня". Вероятно, что ближе к дате все документы частные предприниматели получат. Сейчас они закупают санитайзеры, маски и перчатки.

- С 1 июня планируется возобновление работы всех точек в торговых центрах "Заря" и "Март", за исключением салонов красоты, в соответствии с графиком работы торговых центров. Кафе и рестораны продолжат работать в ограниченном режиме, на вынос и доставку. Охрана торгового центра будет производит контроль использования масок и перчаток сотрудниками и посетителями, - рассказали "КП" в пресс-службе "R4S".

- Как только ситуация с открытием прояснится, мы сообщим все подробности работы, - сказали в торговом центре "Авиапарк".

Но уже сейчас понятно, что в маленьких и больших магазинах на всех входах, в залах, в санузлах установят санитайзеры. Будет проводится регулярная санитарная обработка помещений и прилегающей территории.

- На территории каждого магазина появится разметка с целью контроля соблюдения социальной дистанции - такие нормы от Роспотребнадзора, - говорят в компании "R4S".

Кстати

Нужен ли пропуск для посещения магазинов?

- нет, если вы идете в него пешком,

- да, если вы едете до магазина на общественном или личном транспорте.

Нужны ли маска и перчатки для посещения магазина?

- Да.

ИСТОЧНИК KP.RU