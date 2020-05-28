28 Май 2020 2020-05-28T21:11:43+03:00

Спустя пять лет Порошенко вновь стал долларовым миллиардером Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Бывший президент Украины Петр Порошенко вновь стал долларовым миллиардером и занял третьей место в списке самых богатых людей незалежной с состоянием в 1,4 миллиарда долларов. Такие данные представило издание «Forbes Украина».

Последний раз Порошенко попадал в список долларовых миллиардеров пять лет назад. В 2014 году его состояние оценивалось в 1,3 миллиарда долларов.

Первое место украинского рейтинга уже долгое время удерживает Ринат Ахметов с состоянием в 2,8 миллиарда долларов, за ним следует владелец группы «Интерпайп» Виктор Пинчук, на счетах которого 1,4 миллиарда долларов.

Напомним, экс-президент Украины фигурирует в нескольких уголовных делах, среди которых дела о Минских соглашениях, судебной реформе незалежной, моряках в Керченском проливе. Накануне его вызвали на допрос по новому делу о прослушке его разговора с сенатором Джо Байденом. Сам Порошенко называет расследования политически мотивированным.

ИСТОЧНИК KP.RU