Полиция проверяет сообщение о вымогательстве главой Россельхознадзора денег у польской компании
Правоохранительные органы Москвы проверяют сообщение о вымогательстве главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом денег у польской компании за снятие ограничений на поставки продукции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
«Поступило заявление от представителя зарубежной компании, которая занимается производством молочной продукции, о вымогательстве крупной суммы денежных средств за снятие ограничений на поставки своей продукции в Россию», - приводит ТАСС сообщение ведомства, где отметили, что по данному заявлению проводится «обязательная в таких случаях проверка».
В полиции отметили, что в ходе проверки будет учтено официальное опровержение руководства польской компанией факта вымогательства денег.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, заявитель сообщает, что в Россельхознадзоре требовали взятку в размере 500 тысяч долларов за снятие ограничений на поставки продукции «Млековиты» из Польши в Россию.
ИСТОЧНИК KP.RU