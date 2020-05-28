2020-05-28T21:25:16+03:00
Происшествия

Полиция проверяет сообщение о вымогательстве главой Россельхознадзора денег у польской компании

В заявлении утверждается, что деньги требовали за снятие ограничений на поставки продукции из Польши в Россию
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Полиция проверяет сообщение о вымогательстве главой Россельхознадзора денег у польской компанииПолиция проверяет сообщение о вымогательстве главой Россельхознадзора денег у польской компанииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Правоохранительные органы Москвы проверяют сообщение о вымогательстве главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом денег у польской компании за снятие ограничений на поставки продукции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Поступило заявление от представителя зарубежной компании, которая занимается производством молочной продукции, о вымогательстве крупной суммы денежных средств за снятие ограничений на поставки своей продукции в Россию», - приводит ТАСС сообщение ведомства, где отметили, что по данному заявлению проводится «обязательная в таких случаях проверка».

В полиции отметили, что в ходе проверки будет учтено официальное опровержение руководства польской компанией факта вымогательства денег.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, заявитель сообщает, что в Россельхознадзоре требовали взятку в размере 500 тысяч долларов за снятие ограничений на поставки продукции «Млековиты» из Польши в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Полиция проверяет сообщение о вымогательстве главой Россельхознадзора денег у польской компании
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