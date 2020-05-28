Немного «волшебства»: в Испании папа с дочкой скрасили ежедневные прогулки чудо костюмами из сказок

28 Май 2020 2020-05-28T21:49:41+03:00

В Испании папа с дочкой скрасили ежедневные прогулки чудо костюмами из сказок Фото: Instagram.com

В испанской семье нашли свой способ справится с однообразной жизнью на карантине [видео]

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Семья из Испании нашли свой способ справится с однообразной жизнью в период коронавирусной самоизоляции и решили добавить в свою жизнь немного волшебства.

jimu25702 В Испании папа с дочкой скрасили ежедневные прогулки чудо костюмами из диснеевских сказок

Теперь папа со своей дочкой устраивают целое приключение из обыденной процедуры выноса мусора и кратковременных прогулок. Каждый раз они вдвоем выходят в новом костюме героев из сказок Диснея.

jimu25702 В Испании папа с дочкой скрасили ежедневные прогулки чудо костюмами

Отец выкладывает все «приключения» в свой Instagram. За все время карантина он с дочерью уже выносил мусор в образах Олафа и Эльзы, Рапунцель и Паскаль, Красавицы и Чудовища, и многих других сказочных героев.

jimu25702 В Испании папа с дочкой скрасили ежедневные прогулки чудо костюмами из сказок

Напомним, в правительство Испании начало ослаблять режим карантина и заявило о намерении принимать иностранных туристов с июля 2020 года. Со 2 мая жителям страны разрешено выходить из дома и заниматься спортом на открытом воздухе, но только в определённые часы. Однако накануне стране предсказали новую волну коронавируса, которая может случиться в октябре

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/781871" frameborder="0"></iframe> В Испании отец с дочерью скрасили ежедневные прогулки чудо костюмами.

ИСТОЧНИК KP.RU