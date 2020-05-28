Немного «волшебства»: в Испании папа с дочкой скрасили ежедневные прогулки чудо костюмами из сказок
Семья из Испании нашли свой способ справится с однообразной жизнью в период коронавирусной самоизоляции и решили добавить в свою жизнь немного волшебства.
Теперь папа со своей дочкой устраивают целое приключение из обыденной процедуры выноса мусора и кратковременных прогулок. Каждый раз они вдвоем выходят в новом костюме героев из сказок Диснея.
Отец выкладывает все «приключения» в свой Instagram. За все время карантина он с дочерью уже выносил мусор в образах Олафа и Эльзы, Рапунцель и Паскаль, Красавицы и Чудовища, и многих других сказочных героев.
Напомним, в правительство Испании начало ослаблять режим карантина и заявило о намерении принимать иностранных туристов с июля 2020 года. Со 2 мая жителям страны разрешено выходить из дома и заниматься спортом на открытом воздухе, но только в определённые часы. Однако накануне стране предсказали новую волну коронавируса, которая может случиться в октябре
В Испании отец с дочерью скрасили ежедневные прогулки чудо костюмами.
ИСТОЧНИК KP.RU