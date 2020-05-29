Число заболевших коронавирусом в Москве на 29 мая 2020 года составило 173 497 человека

29 Май 2020 2020-05-28T22:10:09+03:00

Всего в столице, по данным на 29 мая, зафиксировано 173 497 случая COVID 2019 Фото: Иван МАКЕЕВ

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Данные оперативного штаба за сутки «говорят» о позитивной динамике: в столице количество выздоровевших больше, чем заболевших. В Москве за последние сутки зафиксировали вылечившихся – 3793, а заболевших - 2054 человека. Кто заболел в столице? Более 80% - люди младше 65 лет, 6,5% - дети.

Всего в столице, по данным на 29 мая, зафиксировано 173 497 случая COVID 2019.

- Среди новых заболевших: 41% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% – от 46 до 65 лет, 10,6% - от 66 до 79 лет, 6,5% - дети до 18 лет, 5,9% – старше 80 лет, - сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего в Москве от коронавируса уже вылечили 71 251 человека (это 41% от количества заболевших).

Напомним, что в Москве с 1 июня можно будет выходить на прогулки. В какие дни? Нужно смотреть «график прогулок» для дома, в котором вы проживаете – уточнить дату можно на сайте mos.ru в специальной карте.

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ИСТОЧНИК KP.RU