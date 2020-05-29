2020-05-28T22:13:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 29 мая 2020: эксперты объяснили, сколько москвичей на самом деле умерло от болезни

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Москве на 29 мая 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Москвичи теперь смогут заниматься спортом на улицеМосквичи теперь смогут заниматься спортом на улицеФото: Иван МАКЕЕВ
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Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве мы прошли. Теперь официально.Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Самый страшный сценарий миновал. Мы были на грани. Но мы прошли его благодаря совместным усилиям. Пик миновал», - рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В столичном Департаменте здравоохранения уточнили, что пик пришелся на конец апреля. Кроме того, в ведомстве рассказали, сколько человек на самом деле умерло в российской столице от ковида в нынешнем апреле. Ранее, напомним, сообщалось о 600 с лишним жертвах COVID-2019. Теперь специалисты все пересчитали благодаря новым рекомендациям Минздрава с более точными формулировками - кого считать умершим от коронавируса, а кого нет. В итоге оказалось, что в апреле так или иначе связаны с коронавирусной инфекцией гибель около 1500 горожан.

Ранее, напомним, Сергей Собянин объявил, что москвичи теперь смогут выходить на уличные прогулки. Но - строго по графику. И вот долгожданное расписание, жителям каких жилых домов можно гулять в те или иные дни, опубликован на сайте мэрии.

Ну и о злостных нарушителях режима. В центре Москвы хлопнули шумную компанию, которая устроила вечеринку на крыше. Причем, - на крыше банка, где несколько дней назад влюбленный в Ольгу Бузову курьер захватил заложников и угрожал всех взорвать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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