ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 350 тысяч

28 Май 2020 2020-05-28T22:49:25+03:00

Коронавирусной инфекцией заразились почти 5,6 миллионов человек

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По состоянию на четверг, 29 мая 2020 года, в разных странах мира число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекции составляет почти 5,6 миллиона, количество жертв вируса в мире превысило 350 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Только за минувшие сутки в мире подтверждено 104 505 новых случая инфицирования COVID-19, а количество жертв вируса возросло на 4 221.

Таким образом, за все время пандемии в мире выявили уже 5 593 631 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, а число смертей в результате заражения COVID-19 составляет 353 334.

Лидерство по количеству инфицированных коронавирусом по-прежнему удерживают Соединенных Штатах, где подтвердили уже 1 658 896случая заражений. На второе место накануне вырвалась Бразилия, где число заболевших растет быстрыми темпами и зарегистрировано 391 222 случая. На третье строчке находится Россия, где инфицировано 379 051 человек, следом идут Великобритания (267 244), Испания (237 141), Италия (231 139), Германия (179 717), Турция (159 797), Индия (158 333) и Франция (142 852).

ИСТОЧНИК KP.RU