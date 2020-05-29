29 Май 2020 2020-05-28T23:22:34+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 29 мая 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 29 мая 2020 года увеличилось до 2 330 человек. Жертвами болезни в столице за последние сутки стали 76 пациентов. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего в России с начала эпидемии количество летальных случаев зафиксировано более 4 тысяч. Среди заболевших в настоящее время числятся в стране числятся свыше 223 тысяч человек.

Ранее сайт kp.ru писал, что наше государство уже вышло на плато по covid-19. Также российские ученые трудятся над созданием 47 вакцин, восемь из которых уже были представлены Всемирной организации здравоохранения.

Ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется. В связи с этим власти столицы разрешили гражданам прогулки, занятия спортом на улице, однако продлили режим самоизоляции до 14 июня.

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В столице для этого подсчета применили новые рекомендации (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU