2020-05-28T23:23:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 29 мая 2020 года увеличилось до 71 251 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 29 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Новости о коронавирусеНовости о коронавирусеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 29 мая 2020 года увеличилось до 71 251 человека. За сутки столичные больницы покинули 3 793 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего в России с начала распространения заболевания от covid-19 вылечились 1 694 человека.

Ранее сайт kp.ru писал, что Минздрав представил новые рекомендации по подсчету заболевших. Теперь, если у человека оказался положительный тест на коронавирус, но при этом нет жалоб, то такие граждане не подлежат учету в статистике заболеваемости.

Таким образом они "бессимптомные пациенты" перешли в категорию "носители" вируса и учитываться не будут. Однако это лишь рекомендации и считать зараженных по прежней версии руководства ведомства регионам разрешено.

Напомним, Россия уже вышла на плато, а ученые представили ВОЗ восемь вакцин от коронавируса. Всего в организации зарегистрировали 124 потенциальные вакцины. К клиническим испытаниям, когда начинаются испытания на людях, приступили 10.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Коронавирус есть, но жалоб нет? Значит, случай «мимо» статистики»: Минздрав разъяснил, кого считать заболевшим COVID-19

Новый документ объясняет, кому ставить диагноз и как определять причину смерти у зараженных коронавирусом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семь видов кожных реакций при COVID-19, назвали ученые
Коронавирус в Московской области, последние новости на 29 мая 2020: открыли парки и все магазины площадью до 400 метров
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 29 мая 2020 года составило 36 730 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 29 мая 2020 года увеличилось до 2 330 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 29 мая 2020: эксперты объяснили, сколько москвичей на самом деле умерло от болезни
Число заболевших коронавирусом в Москве на 29 мая 2020 года составило 173 497 человека
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 29 мая 2020 года увеличилось до 71 251 человека
Предложено запретить россиянам увольнения во время пандемии
Избавит ли вакцина Москву от режима ограничений, рассказал Собянин
"Будет как грипп": ученые предрекли коронавирусу сезонное будущее
Каким будет рост безработицы в России, спрогнозировали эксперты
Власти Москвы представили карту с графиком прогулок
Судно "Академик Черский" покинуло германский порт Мукран
О погоде в Москве на 29 мая 2020 года рассказали синоптики
Бутылку старейшего коньяка продали на аукционе за 144 тысячи долларов
Ритуал первой брачной ночи в семье невесты привел в ужас жениха
Лидеры стран «Большой семерки» готовы собраться в Вашингтоне
Как изменилось здоровье Трампа после приема гидроксихлорохина, рассказали в Белом доме
Впервые за 124 года отменен Бостонский марафон
Названа страна с наивысшей смертностью от коронавируса
Трамп назвал условие, при котором удалил бы свой аккаунт в Twitter
Умер Сергей Мохнаткин, оппозиционер и журналист
В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом
ВВП России в апреле 2020 года снизился на 12% в годовом выражении
США изобрели новый способ авиабомбежек
ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 350 тысяч