29 Май 2020 2020-05-28T23:23:18+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 29 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 29 мая 2020 года увеличилось до 71 251 человека. За сутки столичные больницы покинули 3 793 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего в России с начала распространения заболевания от covid-19 вылечились 1 694 человека.

Ранее сайт kp.ru писал, что Минздрав представил новые рекомендации по подсчету заболевших. Теперь, если у человека оказался положительный тест на коронавирус, но при этом нет жалоб, то такие граждане не подлежат учету в статистике заболеваемости.

Таким образом они "бессимптомные пациенты" перешли в категорию "носители" вируса и учитываться не будут. Однако это лишь рекомендации и считать зараженных по прежней версии руководства ведомства регионам разрешено.

Напомним, Россия уже вышла на плато, а ученые представили ВОЗ восемь вакцин от коронавируса. Всего в организации зарегистрировали 124 потенциальные вакцины. К клиническим испытаниям, когда начинаются испытания на людях, приступили 10.

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ИСТОЧНИК KP.RU