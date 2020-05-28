Трамп назвал условие, при котором удалил бы свой аккаунт в Twitter

28 Май 2020 2020-05-28T23:53:39+03:00

Американский лидер раскрыл, что подтолкнуло его на такое заявление

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Президент США Дональд Трамп рассказал об условие, при котором был бы готов удалить свой аккаунт в социальной сети Twitter.

По его мнению, это было бы возможным, если бы в Соединенных Штатах были честные СМИ. К слову, Трамп также заявил, что при определенных условиях может рассмотреть возможность закрытия компании Twitter.

Ранее сайт kp.ru писал, что у американского лидера и соцсети возникли проблемы: президент обвинил Twitter в "полном удушении свободы слова". Все началось с нескольких постов главы государства, которые впервые были отмечены знаком недостоверности. В сообщениях Трамп выразил мнение, что проведение голосования президентских выборов по почте может привести к фальсификации.

- Настолько смешно это видеть, что Twitter пытается доказать, что бюллетени для рассылки по почте не подлежат мошенничеству. Как глупо, ведь есть примеры и случаи повсюду. Наш избирательный процесс в таком случае может стать испорченным и посмешищем во всем мире, - написал Трамп в очередном посте в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU