Названа страна с наивысшей смертностью от коронавируса
В Организации объединенных наций назвали страну с наивысшей смертностью от новой коронавирусной инфекции.
По словам генсека ООН Антониу Гутерреша, наихудший показатель наблюдается в Йемене. В мире нет страны более пострадавшей от вируса, чем Йемен, считает генсек.
- В Адене у нас самый высокий уровень смертности в мире от covid-19 - 70% людей с положительным тестом на наличие инфекции, умираю, - рассказал Гутерреш на пресс-конференции.
В целом по стране процент летальных случаев от инфекции составляет около 17%. Гутерреш выразил надежду, что международное сообщество окажется финансовую помощь йеменцам.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что некоторые страны не могут обратиться к России за помощью в борьбе с covid-19. По словам МИД РФ Сергея Лаврова, это происходит из-за "унизительного заперта" Запада на возможность просьбы о поддержке в период пандемии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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