2020-05-29T00:16:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Названа страна с наивысшей смертностью от коронавируса

В ООН рассказали, кто пострадал от вируса сильнее всего
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Названа страна с наивысшей смертностью от коронавирусаНазвана страна с наивысшей смертностью от коронавирусаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Организации объединенных наций назвали страну с наивысшей смертностью от новой коронавирусной инфекции.

По словам генсека ООН Антониу Гутерреша, наихудший показатель наблюдается в Йемене. В мире нет страны более пострадавшей от вируса, чем Йемен, считает генсек.

- В Адене у нас самый высокий уровень смертности в мире от covid-19 - 70% людей с положительным тестом на наличие инфекции, умираю, - рассказал Гутерреш на пресс-конференции.

В целом по стране процент летальных случаев от инфекции составляет около 17%. Гутерреш выразил надежду, что международное сообщество окажется финансовую помощь йеменцам.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что некоторые страны не могут обратиться к России за помощью в борьбе с covid-19. По словам МИД РФ Сергея Лаврова, это происходит из-за "унизительного заперта" Запада на возможность просьбы о поддержке в период пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Впервые за 124 года отменен Бостонский марафон
Названа страна с наивысшей смертностью от коронавируса
Трамп назвал условие, при котором удалил бы свой аккаунт в Twitter
Умер Сергей Мохнаткин, оппозиционер и журналист
В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом
ВВП России в апреле 2020 года снизился на 12% в годовом выражении
США изобрели новый способ авиабомбежек
ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 350 тысяч
Россияне активно заинтересовались электросамокатами в преддверии выхода из самоизоляции
Немного «волшебства»: в Испании папа с дочкой скрасили ежедневные прогулки чудо костюмами из сказок
Полиция проверяет сообщение о вымогательстве главой Россельхознадзора денег у польской компании
Спустя пять лет Порошенко вновь стал долларовым миллиардером
В Швейцарии разрешат работу проституток, но в безопасных позах и перчатках
Поставщик рассказал, почему некоторые регионы отказались от закупок российских аппаратов ИВЛ
Какие магазины откроются с 1 июня 2020 года в Москве: торговые центры будут работать частично
Детский омбудсмен Кузнецова родила седьмого ребенка
Группа Би-2 избавит от депрессии
В ООН предсказали сроки восстановления международного туризма в 2020 году
В Латвии противники строительства здания спецслужб выстроились в "живую цепь"
Парки откроют, кафе - нет: Воробьев рассказал, как Подмосковье будет выходить из режима самоизоляции
Церемонию вручения ТЭФИ перенесли на май 2021 года
Стало известно, когда во Франции вновь откроются плажи и кафе
Топ-менеджмент госкомпаний могут обязать раскрывать свои доходы
Названы регионы, где цены на жилье рухнули во время самоизоляции
Евросоюз продлил санкции против Сирии на год
Свободного доступа к Красной площади 24 июня в День Парада не будет
"Нам еще ждать и ждать": Эксперт рассказал, когда появится первая 6G-сеть
Умерла Мария Пескова, сестра писателя и легендарного журналиста "Комсомольской правды"