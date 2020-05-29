Ритуал первой брачной ночи в семье невесты привел в ужас жениха

29 Май 2020 2020-05-29T02:19:38+03:00

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Первая брачная ночь - событие приятно волнующее и трогательное. Но приятное впечатление оно производит ровно тех пор, пока не узнает всех причуд ритуалов.

Так и произошло с одним женихом, который пришел в ужас, узнав о чем не сказала ему будущая молодая супруга. Старинный обычай, который необходимо было провести, родственников девушки считался крайне важным и значимым событием. Историей об этом молодой человек поделился на портале Reddit.

Пользователь платформы рассказал, что у его девушки большая и заботливая семья, с которой он отлично ладит. Жениху и невесте по 23 года.

Пара планировала церемонию бракосочетания на начало 2021 года, но во время приготовлений к свадьбе он заметил, что кузены его девушки шутят об их брачной ночи.

Позже невеста предложила вместо свадебного путешествия некоторое время пожить в доме ее родителей. Выяснилось, что по старой традиции свадебной ночи новобрачным перестояло зайти в спальню и "консумировать" бракосочетание.

Тем временем, члены семьи девушки должны были ждать завершения процесса за дверью, а по его окончанию поаплодировать и порадоваться.

- Я не хочу иметь с этим ничего общего. Я сильно взбесился и сказал ей, что ни при каких условиях не собираюсь этого делать такое перед всей ее семьей, - написал парень.

ИСТОЧНИК KP.RU