Бутылку старейшего коньяка продали на аукционе за 144 тысячи долларов

29 Май 2020 2020-05-29T02:36:41+03:00

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Крайне редкий лот аукциона Sotheby's успешно завершился покупкой коньяка Gautier 1762 года. Его первоначальную стоимость эксперты оценивали от 80 до 160 тысяч фунтов стерлингов.

Представители аукционного дома рассказали ценителям винтажных напитков, что коньяк был разлит по бутылкам еще в 1840-х годах.

- Бутылка, емкостью 0,7 литра, известная знатокам под названием "Большой брат" является составляющей коньячного "трио". Она была продана ушла на олнайн-торгах за 144 тысячи долларов, - сообщили организаторы аукциона, цитируют РИА Новости.

Покупателем старейшего напитка и раритета оказался житель Азии. Владельцы, которым ранее принадлежали все три бутылки коллекции, предпочли остаться анонимными.

К слову, "Сестричка" - самая маленькая бутылка из этой серии на данный момент выставлена в винодельческом доме Gautier. Он же является родиной коньяка. "Маленький брат" или среднюю бутылку купили еще шесть лет в Нью-Йорке. Покупатель изысканного напитка отдал за нее 48 тысяч фунтов.

ИСТОЧНИК KP.RU