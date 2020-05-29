Власти Москвы представили карту с графиком прогулок

29 Май 2020 2020-05-29T04:03:34+03:00

Гулять в столице можно с 1 июня

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Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок для жителей города. Гулять по улица столицы разрешается с понедельника, 1 июня.

Теперь можно занятий спортом на свежем воздухе, кататься на велосипеде и посетить парки. Но не все сразу, а по очереди. До 14 июня введен «прогулочный режим». Это означает, что перед прогулкой необходимо посмотреть, есть ли ваш дом в графике «прогулочных дней». Карта с графиком прогулок по Москве уже появилась на сайте mos.ru.

Все дома Москвы специально разделены на шесть групп, в которых представлен график для прогулок граждан. Нужно выбрать свой дом на карте или найти его, вбив адрес в строку поиска. Например, жители дома №9 на Тверской улице смогут погулять 2, 4, 7, 10, 12, 13 июня.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что гулять и заниматься спортом без ограничений можно в любой день с 5 до 9 часов утра.

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После ввода адреса можно узнать информацию об их дате и времени для жителей каждого дома (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU