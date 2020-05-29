Семь видов кожных реакций при COVID-19, назвали ученые
Российские ученые из московского научно-практического центра дерматологии и кометологии, РНИМУ им. Пирогова и РУДН описали важные виды кожных реакций при коронавирусной инфекции.
Эксперты изучили различные патологии кожи, связанные с covid-19. По словам доцента кафедры кожных и венерических болезней Факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН Ольги Жуковой, в целом их можно разделить на семь категорий.
- Первая группа - это ангииты кожи, воспаления стенок сосудов, - рассказала специалист "Известиям".
Следующими по списку идут случаи выявления у инфицированных крапивницы, розового лишая, высыпаний, схожих с потницей, токсидермий (аллергических реакций, вызванных приемом лекарств) и кореподобной сыпи. Есть еще одно необычное проявление - трофические изменения кожи лица. Отмечается, что такое может встречаться у пациентов, которые находятся на поддержании дыхания при помощи аппаратов ИВЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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