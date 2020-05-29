2020-05-29T06:29:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Семь видов кожных реакций при COVID-19, назвали ученые

Российские специалисты разобрались, что происходит при коронавирусе
Юлия КЕКОВА
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Семь видов кожных реакций при COVID-19, назвали ученыеСемь видов кожных реакций при COVID-19, назвали ученыеФото: Александр ГЛУЗ
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Российские ученые из московского научно-практического центра дерматологии и кометологии, РНИМУ им. Пирогова и РУДН описали важные виды кожных реакций при коронавирусной инфекции.

Эксперты изучили различные патологии кожи, связанные с covid-19. По словам доцента кафедры кожных и венерических болезней Факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН Ольги Жуковой, в целом их можно разделить на семь категорий.

- Первая группа - это ангииты кожи, воспаления стенок сосудов, - рассказала специалист "Известиям".

Следующими по списку идут случаи выявления у инфицированных крапивницы, розового лишая, высыпаний, схожих с потницей, токсидермий (аллергических реакций, вызванных приемом лекарств) и кореподобной сыпи. Есть еще одно необычное проявление - трофические изменения кожи лица. Отмечается, что такое может встречаться у пациентов, которые находятся на поддержании дыхания при помощи аппаратов ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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