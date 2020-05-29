Последние новости на утро 29 мая 2020: Минтруд предложил запретить увольнения во время пандемии коронавируса

29 Май 2020 2020-05-29T07:11:14+03:00

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Последние новости на утро 29 мая 2020 года: Минтруд России предложил запретить в стране увольнения при пандемии коронавируса. Такое правило хотят установить на время, до конца 2020 года, чтобы стабилизировать обстановку на рынке труда. Отмечается, что нужно установить, что в период вынужденной приостановки деятельности компаний из-за введенных ограничений работников нельзя будет отправлять в простой.

К слову, эксперты уже спрогнозировали, каким будет рост безработицы в России. Специалисты считают, что число людей без работы увеличится примерно на 8-10%, при самом худшем раскладе - до 15%.

Тем временем, врач-инфекционист спрогнозировал, что covid-19 имеет шансы стать сезонным заболеванием в будущем, например, как грипп. Волны заболеваемости ожидаются в конце осени 2020 года и начале будущей весны.

Пока одни рассуждают и оценивают обстановку, в Москве - действуют. С 1 июня в столице разрешено гулять на улице и заниматься спортом на свежем воздухе, правда, в определенные дни и часы, по графику. Радоваться таким мерам пока равно, в городе продлен режим самоизоляции до 14 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU