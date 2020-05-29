Цены в аптеках стали больнее бить по кошелькам россиян

29 Май 2020 2020-05-29T08:44:14+03:00

Дороже всего приходится платить за гормональные препараты и лекарства от ОРВИ

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Россияне стали активнее скупать в аптеках антибиотики. С января по март российскими аптеками было продано 65 миллионов упаковок антибактериальных препаратов. Этот показатель на 13 процентов больше, чем за I квартал 2019 года.

Тогда было продано 57,3 млн упаковок лекарств. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые есть в распоряжении RT.

Если говорить о стоимостном выражении, то начало текущего года тоже отмечается ростом: за 65 млн упаковок покупатели заплатили 12,3 млрд рублей, а годом ранее покупки обходились в 10,1 млрд (рост составил почти 22%).

Особо цены выросли на препараты для борьбы с ОРВИ и гормональные препараты. Первые прибавили в цене 7,6%, вторые - 10,3%.

Лекарства для костно-мышечной системы подорожали на 7,3%, а препараты для лечения органов чувств и сердечно-сосудистой системы -7,2%.

Меньше всего рост цен отразился на препаратах для лечения нервной системы и пищеварения - 6,4% и 6,3%, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU