Цены в аптеках стали больнее бить по кошелькам россиян
Россияне стали активнее скупать в аптеках антибиотики. С января по март российскими аптеками было продано 65 миллионов упаковок антибактериальных препаратов. Этот показатель на 13 процентов больше, чем за I квартал 2019 года.
Тогда было продано 57,3 млн упаковок лекарств. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые есть в распоряжении RT.
Если говорить о стоимостном выражении, то начало текущего года тоже отмечается ростом: за 65 млн упаковок покупатели заплатили 12,3 млрд рублей, а годом ранее покупки обходились в 10,1 млрд (рост составил почти 22%).
Особо цены выросли на препараты для борьбы с ОРВИ и гормональные препараты. Первые прибавили в цене 7,6%, вторые - 10,3%.
Лекарства для костно-мышечной системы подорожали на 7,3%, а препараты для лечения органов чувств и сердечно-сосудистой системы -7,2%.
Меньше всего рост цен отразился на препаратах для лечения нервной системы и пищеварения - 6,4% и 6,3%, пишет газета "Известия".
ИСТОЧНИК KP.RU