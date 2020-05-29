2020-05-29T10:25:13+03:00
Общество

Поможет ли алкоголь похудеть, рассказали эксперты Роскачества

Вино содержит антиоксиданты, но способствует набору веса
Ася КУЗНЕЦОВА
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Специалисты Роскачества напомнили, что употребление алкоголя может способствовать набору лишнего веса и не рекомендуется при диетеСпециалисты Роскачества напомнили, что употребление алкоголя может способствовать набору лишнего веса и не рекомендуется при диетеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Алкоголь способен не только замедлить снижение веса, но и спровоцировать набор лишнего, сказано в сообщении на сайте Роскачества.

Специалисты рекрмендуют воздержаться от алкоголя всем, соблюдающим диету.

- Если вы выпиваете один бокал вина (до 125 миллилитров) раз в две недели – он с большой долей вероятности не будет способствовать набору веса, - сообщается в заявлении ведомства.

Отмечается, что вино содержит антиоксиданты. Они способны оказыватб положительный эффект на состояние сосудов и кишечную микробиоту. Также в вине содержатся витамины группы В и минералы. Однако этанол, также входящий в состав вина, токсичен и наносит организму серьёзный вред.

ИСТОЧНИК KP.RU

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