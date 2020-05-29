2020-05-29T10:47:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Онищенко напомнил об очаге распространения коронавируса в подъездах

Бывший главный санитарный врач России призвал покидать квартиру в маске и перчатках
Ася КУЗНЕЦОВА
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Геннадий Онищенко: маску надо надевать до выхода из квартирыГеннадий Онищенко: маску надо надевать до выхода из квартирыФото: Евгения ГУСЕВА
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Выходить из квартиры следует сразу в маске и перчатках, поскольку заразиться коронавирусом можно от кнопок лифта и домофона, а также перил, сообщил первый заместитель председателя Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

- Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх, - напомнил Онищенко в интервью "Парламентской газете".

Он отметил также, что в подъездах из-за отсутствия солнечного света вирус остаётся на поверхностях особенно долго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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