Онищенко напомнил об очаге распространения коронавируса в подъездах

29 Май 2020 2020-05-29T10:47:10+03:00

Геннадий Онищенко: маску надо надевать до выхода из квартиры Фото: Евгения ГУСЕВА

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Выходить из квартиры следует сразу в маске и перчатках, поскольку заразиться коронавирусом можно от кнопок лифта и домофона, а также перил, сообщил первый заместитель председателя Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

- Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх, - напомнил Онищенко в интервью "Парламентской газете".

Он отметил также, что в подъездах из-за отсутствия солнечного света вирус остаётся на поверхностях особенно долго.

ИСТОЧНИК KP.RU