2020-05-29T11:07:06+03:00
Здоровье

Россияне стали чаще страдать от тромбозов в самоизоляции

Врачи все чаще сталкиваются с жалобами на данную проблему
Елена АКИМОВА
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Врачи отмечают, что на проблемы с венами стали жаловаться на 20% чащеВрачи отмечают, что на проблемы с венами стали жаловаться на 20% чащеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Режим самоизоляции сказывается на здоровье россиян. Все чаще врачам поступают жалобы на тромбозы.

Врачи-флебологи отмечают, что число пациентов с тромбозом глубоких вен за последние два месяца выросло на 20-30%.

Данная проблема возникает из-за сидячего образа жизни. А самоизоляция заставила снизить активность почти до минимума.

- Давно доказано, что помимо травм, тромбоз возникает из-за отсутствия двигательной активности. Поэтому тромбы часто образуются после перелома или когда человек обездвижен, - комментирует NEWS.ru Сергей Дробязго, врач-флеболог.

Для профилактики проблемы необходимо совершать не менее 8-10 тысяч шагов в сутки. Ситуацию не стоит пускать на самотек, ведь сгустки способны перекрыть ток крови в сосудах и заблокировать подачу кислорода ко внутренним органам.

Если же тромб отрывается от места формирования и начинает движение, то возникает риск полной закупорки кровеносного сосуда. А это приводит к инфарктам, инсультам или лёгочной тромбоэмболии, которые становятся причиной смерти.

Помимо физических нагрузок стоит уделать большое внимание питанию. В ежедневный рацион должны быть включены продукты, содержащие витамины A, B, С, Е, РР, а также микроэлементы — кальций, цинк, железо, рутин, медь. Они помогут укрепить стенки сосудов и улучшить кровообращение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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