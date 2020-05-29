В Вологодскую область поступили экспресс-тесты на коронавирус

29 Май 2020 2020-05-29T11:29:13+03:00

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Всего в регион поступило 1600 тест-полосок, в начале июня область получит еще 10 тысяч экспресс-систем.

«Диагностику можно провести прямо в экипаже скорой помощи, чтобы, исходя из результата, направить пациента в профильный стационар либо в моногоспиталь и не допустить инфицирования медучреждений. Особенно это важно для пациентов, которым требуется экстренная медицинская помощь после дорожных аварий, травм, а также при обострении сердечно-сосудистых заболеваний. Сегодня в регион поступила первая партия из 1600 штук, которые распределим между медицинскими учреждениями», – сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Анализ проводится забором крови, которая наносится на тест-полоску. Система покажет наличие активного COVID-19, в том числе бессимптомного. Кроме того, экспресс-тесты могут выявить антитела к коронавирусу.

Тест-полоски в первую очередь будут использовать врачи скорой помощи. Также тестировать будут самих медиков «скорой». Только на этой неделе в Череповце на двухнедельный карантин отправили пять бригад скорой помощи – все они контактировали с пациентами с подтверждённым COVID-19.