2020-05-29T11:48:43+03:00
В мире

Трамп заявил о слабости мэра Миннеаполиса и обещает взять контроль на себя

В городе третий день продолжаются протесты, переросшие в беспорядки и поджоги
Ася КУЗНЕЦОВА
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Трамп обещает взять ситуацию в Миннеаполисе под контроль, если мэр не остановит беспорядкиТрамп обещает взять ситуацию в Миннеаполисе под контроль, если мэр не остановит беспорядкиФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил о своём намерении взять под контроль ситуацию в Миннеаполисе, если местное руководство не остановит беспорядки, которые уже переросли в грабежи, поджоги и столкновения с полицией.

- Полное отсутствие лидерства. Или слабый мэр - левый радикал Джейкоб Фрей - возьмёт ситуацию под контроль, или я отправлю Национальную гвардию, чтобы всё сделать как надо, - заявил Трамп в своём Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU

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