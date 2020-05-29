Трамп заявил о слабости мэра Миннеаполиса и обещает взять контроль на себя
В городе третий день продолжаются протесты, переросшие в беспорядки и поджоги
Трамп обещает взять ситуацию в Миннеаполисе под контроль, если мэр не остановит беспорядкиФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил о своём намерении взять под контроль ситуацию в Миннеаполисе, если местное руководство не остановит беспорядки, которые уже переросли в грабежи, поджоги и столкновения с полицией.
- Полное отсутствие лидерства. Или слабый мэр - левый радикал Джейкоб Фрей - возьмёт ситуацию под контроль, или я отправлю Национальную гвардию, чтобы всё сделать как надо, - заявил Трамп в своём Twitter.
ИСТОЧНИК KP.RU