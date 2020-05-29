Россияне, застрявшие в марте на круизном лайнере у берегов США, получили билеты домой
Почти 120 россиян с марта ждут возможности вернуться домой. Два месяца они не могут покинуть туристические лайнеры американско-норвежского предприятия Royal Caribbean Cruises, которые пришвартованы у берегов Майами.
Из-за пандемии коронавируса большая часть пассажиров покинула судно еще в марте, но россиян не выпустили.
Как рассказал RT один из туристов, несколько раз они получали обещание, что их репатриируют домой на кораблях, однако каждый раз отправку переносили в последний момент.
Удачную отправку домой провели только 24 мая, но всех забрать не удалось. Еще часть отдыхающих находится на лайнере рядом с Барбадосом. Круизная компания смогла договориться с правительством США, чтобы граждан европейских стран отправили домой чартерными рейсами.
- Мы сказали собрать вещи и подготовиться. Полетим сначала до Лондона, а оттуда кто-то рейсом до Минска, кто-то до Финляндии. До Москвы будем добираться на автобусах. Честно – мы уже не верили, нам пять раз обещали чартерные рейсы, но в последний момент откладывали, - говорит россиянка Ольга.
В МИД РФ в курсе ситуации и отмечают, что власти Соединённых Штатов так и не предоставили точную информацию о количестве российских граждан на борту.
- Примерно 120 россиян находятся на борту. Им, как и гражданам других стран, было запрещено сходить на берег. Складывается впечатление, что в Вашингтоне решили самоустраниться от решения этой проблемы, вынуждая судовладельцев самостоятельно репатриировать членов экипажей и пассажиров круизных лайнеров, — заявили RT в МИД.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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