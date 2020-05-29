2020-05-29T13:06:21+03:00
Общество

В Госдуме сообщили, когда можно открывать российские пляжи

Туристический сезон пройдёт с ограничениями, но "состоится несмотря ни на что"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Пляжи практически по всей России могут начать открывать с 1 июляПляжи практически по всей России могут начать открывать с 1 июляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пляжи в России можно начинать открывать с 1 июля при учёте ситуации в каждом отдельном регионе, сообщил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв.

- Туристический сезон в России состоится несмотря ни на что. Хотя нам придется смириться с определенными ограничениями и сдвигом во времени, - заявил он в интервью "Парламентской газете".

Дегтярёв подчеркнул, что решение об открытии пляжей в каждом российском регионе будут принимать по оценке ситуации с распространением коронавируса.

Лидерство в туристическом сезоне в 2020 году специалист прогнозирует Москве, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю и Крыму.

При этом Дегтярёв рекомендует россиянам обратить внимание на Кавказ, Приморье, Калининградскую область, Татарстан, Поволжье и Сибирь.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по заявлению главы Ростуризма Зарины Догузовой, в России с 1 июня туристическая отрасль начнёт постепенно выходить из ограничительных мер. Сначала работу возобновят санатории с медицинской лицензией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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