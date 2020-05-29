2020-05-29T12:37:44+03:00
Экономика

Минтруд предложил компаниям покупать маски работникам за счёт страховых взносов

В ведомстве также предложили возместить работодателям расходы на COVID-тесты
Ася КУЗНЕЦОВА
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Минтруд предложил возместить компаниям часть расходов на COVID-тесты, маски и санитайзерыМинтруд предложил возместить компаниям часть расходов на COVID-тесты, маски и санитайзерыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Министерстве труда предложили разрешить организациям частично покрывать расходы на закупку масок, термометров, санитайзеров и тестов на выявление коронавируса из страховых взносов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Минтруд подготовил с отраслевыми ведомствами проект соответствующего приказа. Если его примут, работодатели смогут компенсировать расходы на тестирования и средства индивидуальной защиты из средств Фонда социального страхования.

Отмечается, что Размер компенсации должен быть не больше 20% от суммы страховых отчислений компании за 2019 год. Перечень будет действовать в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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