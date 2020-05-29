Минтруд предложил компаниям покупать маски работникам за счёт страховых взносов
В Министерстве труда предложили разрешить организациям частично покрывать расходы на закупку масок, термометров, санитайзеров и тестов на выявление коронавируса из страховых взносов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Минтруд подготовил с отраслевыми ведомствами проект соответствующего приказа. Если его примут, работодатели смогут компенсировать расходы на тестирования и средства индивидуальной защиты из средств Фонда социального страхования.
Отмечается, что Размер компенсации должен быть не больше 20% от суммы страховых отчислений компании за 2019 год. Перечень будет действовать в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU