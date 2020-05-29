Мишустин: Россия будет очень осторожно смягчать ограничения
Россия будет с осторожностью смягчать ограничения, связанные с коронавирусом, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
Он также отметил, что в России наблюдается снижение ежесуточного числа заражённых.
- Эта позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения, но такие шаги пока мы делаем очень осторожно, - добавил Михаил Мишустин во время своего выступления на на заседании Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции.
Кроме того, премьер-министр призвал использовать наработанные в советское время практики в борьбе с пандемией для борьбы с распространением коронавируса на пространстве СНГ.
ИСТОЧНИК KP.RU