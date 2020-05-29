Мишустин: Россия будет очень осторожно смягчать ограничения

29 Май 2020 2020-05-29T13:37:20+03:00

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Россия будет с осторожностью смягчать ограничения, связанные с коронавирусом, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Он также отметил, что в России наблюдается снижение ежесуточного числа заражённых.

- Эта позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения, но такие шаги пока мы делаем очень осторожно, - добавил Михаил Мишустин во время своего выступления на на заседании Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции.

Кроме того, премьер-министр призвал использовать наработанные в советское время практики в борьбе с пандемией для борьбы с распространением коронавируса на пространстве СНГ.

ИСТОЧНИК KP.RU