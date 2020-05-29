Умерла актриса Ирм Херманн, звезда фильмов Фассбиндера

29 Май 2020 2020-05-29T15:04:32+03:00

26 мая в Берлине в возрасте 77 лет умерла немецкая актриса театра и кино Ирм Херманн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Берлине умерла актриса Ирм Херманн, звезда фильмов Райнера Вернера Фассбиндера. Ей было 77 лет. О её смерти сообщило издание The Guardian.

Ирмгард Херманн родилась в 1942 году в Мюнхене. С Фассбиндером она познакомилась в 1966 году, работая секретарём во Всеобщем немецком автомобильном клубе. Режиссёр предложил ей стать актрисой, и в том же году она дебютировала в короткометражной ленте Фассбиндера "Городской бродяга".

Ирм Херманн сыграла в 19 картинах Фассбиндера: среди них "Катцельмахер", "Продавец четырёх времен года", "Горькие слёзы Петры Фон Кант" и "Страх съедает душу", а также в сериалах "Берлин, Александерплац" и "Дневник доктора".

В чередине 1970-х годов Херманн начала играть у других режиссёров и в театре, а также в радиоспектаклях. За свою кареру актриса исполнила более 140 ролей.

ИСТОЧНИК KP.RU