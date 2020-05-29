2020-05-29T15:05:37+03:00
Общество

Оксана Пушкина раскритиковала идею ограничения абортов в России

Десткий омбудсмен Кузнецова ранее предложила изменить финансирование клиник и снизить продажу абортируемых препаратов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Оксана Пушкина предупредила об опасности ограничений на аборты. Фото: Антон Новодережкин/ТАССОксана Пушкина предупредила об опасности ограничений на аборты. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Депутат Госдумы Оксана Пушкина и правозащитники назвали очень опасным предложение уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой об ограничении абортов. Решать этот вопрос за счёт финансового давления на клиники и ограничения абортируемых препаратов только усугубит ситуацию с абортами в России, считают руководители организаций, занимающихся борьбой за права женщин.

Пушкина отметила, что число абортов в России снижается благодаря мерам государства по поддержке семей с детьми. Однако причиной всё ещё большого их числа не в легкомысленности женщин, а в неподходящем для создания семьи уровне жизни многих из них.

- Рождение ребенка по-прежнему остается у нас основным риском скатывания в бедность. Вот с чем нужно бороться! Искусственно созданный дефицит медикаментов и давление на врачей едва ли решат проблему, - передаёт РБК слова депутата.

Оксана Пушкина также опасается, что запреты спровоцируют всплеск "кустарных абортов", которые приведут к смертям младенцев и их матерей

- Пока мы не решили острейшие социальные проблемы материнства и детства, любые запреты и ограничения на прерывание беременности будут плодить бедность и социальное неблагополучие, - добавила Пушкина.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с рядом предложений, которые помогут улучшить демографическую ситуацию в стране и позитивно скажутся на жизни детей.

Омбудсмен уверена, что нужно ограничить продажу абортируемых лекарственных препаратов в аптеках и финансирование клиник, производящих прерывание беременности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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