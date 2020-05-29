2020-05-29T16:15:12+03:00
Политика

Суд арестовал картины русских художников из частной коллекции Порошенко

В Госбюро Украины расследуют делу о незаконном вывозе 42 картин всемирно известных художников
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Суд арестовал картины русских художников из частной коллекции ПорошенкоСуд арестовал картины русских художников из частной коллекции ПорошенкоФото: REUTERS
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В пятницу, 29 мая, сотрудники Государственного бюро расследований Украины арестовали коллекцию картин бывшего президента незалежной Петра Порошенко в количестве 42 штук стоимостью в несколько миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе музея имени Ивана Гончара в Киеве, где выставлены эти произведения искусства.

«В музей снова пришли представители Госбюро расследований. Один из представителей показал свое удостоверение (…) представился следователем. Предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко», - говорится на странице музея в Facebook,

Как писал сайт kp.ru, экс-президента Украины вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о незаконном вывозе всемирно известных художников без оформления разрешений в Министерстве культуры. По данным ГБР, Порошенко незаконно вывозил полотна Айвазовского, Репина, Бенуа, Левитана.

Ранее «КП» попросила прокомментировать сложившуюся ситуацию известного украинского политолога, президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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