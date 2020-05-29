Россиян призвали воздерживаться от планирования зарубежного отдыха
В МИД РФ отметили, что многие страны пока не делали заявлений об открытии границ для граждан России
Россиян призвали воздерживаться от планирования зарубежного отдыхаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство иностранных дел России призвало россиян воздерживаться от планирования зарубежного отдыха
В ведомстве отметили, что большинство популярных у российских туристов стран не делали никаких заявлений об открытии границ для граждан России, а по некоторым направлениям информацию стоит ожидать лишь в конце июня.
ИСТОЧНИК KP.RU