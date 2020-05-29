Появилось видео перехвата американских бомбардировщиков российскими истребителями
ПВО обнаружили стратегические бомбардировщики ВВС США над Черным и Балтийским морями [видео]
ПВО обнаружили стратегические бомбардировщики ВВС США над Черным и Балтийским морямиФото: Кадр видео
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Силы ПВО обнаружили стратегические бомбардировщики В-1в ВВС США над Черным и Балтийским морями. Об этом сообщает российское Минобороны
В военном ведомстве отметили, что российские истребители приблизились к американским бомбардировщикам, и те повернули в сторону от границы России
Видео перехвата бомбардировщиков ВВС США российскими истребителями.
ИСТОЧНИК KP.RU