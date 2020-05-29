2020-05-29T16:58:53+03:00
Политика

Появилось видео перехвата американских бомбардировщиков российскими истребителями

ПВО обнаружили стратегические бомбардировщики ВВС США над Черным и Балтийским морями [видео]
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ПВО обнаружили стратегические бомбардировщики ВВС США над Черным и Балтийским морямиПВО обнаружили стратегические бомбардировщики ВВС США над Черным и Балтийским морямиФото: Кадр видео
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Силы ПВО обнаружили стратегические бомбардировщики В-1в ВВС США над Черным и Балтийским морями. Об этом сообщает российское Минобороны

В военном ведомстве отметили, что российские истребители приблизились к американским бомбардировщикам, и те повернули в сторону от границы России

Видео перехвата бомбардировщиков ВВС США российскими истребителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Появилось видео перехвата американских бомбардировщиков российскими истребителями
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