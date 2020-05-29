Появилось видео перехвата американских бомбардировщиков российскими истребителями

29 Май 2020 2020-05-29T16:58:53+03:00

ПВО обнаружили стратегические бомбардировщики ВВС США над Черным и Балтийским морями Фото: Кадр видео

ПВО обнаружили стратегические бомбардировщики ВВС США над Черным и Балтийским морями [видео]

Изменить размер текста: A A

Силы ПВО обнаружили стратегические бомбардировщики В-1в ВВС США над Черным и Балтийским морями. Об этом сообщает российское Минобороны

В военном ведомстве отметили, что российские истребители приблизились к американским бомбардировщикам, и те повернули в сторону от границы России

Видео перехвата бомбардировщиков ВВС США российскими истребителями.

ИСТОЧНИК KP.RU