2020-05-29T18:25:04+03:00
Коронавирус Covid-19

111-летняя жительница Чили победила коронавирус и установила рекорд

Женщина стала старейшей чилийкой, вылечившейся от инфекции
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Фото: Twitter SenamaФото: Twitter Senama
Изменить размер текста:

111-летняя жительница чилийского города Сантьяго вылечилась от коронавируса. Она стала старейшей чилийкой, победивший болезнь.

Вирусом Хуана Суньига заразилась в доме престарелых, где она живет уже несколько лет. Вместе с ней инфекцию подхватили еще 25 постояльцев, однако все они были младше Суньиги. Еще до того, как она заболела/ у Хуаны были проблемы с легкими, но к счастью, это практически на сказалось на течении заболевания.

У пациентки не было никаких симптомов, и даже температура практически не поднималась. Суньигу изолировали от других постояльцев на 28 дней. К 10 мая она смогла полностью излечиться от коронавируса, пишет Национальная служба по делам пожилых людей Senama.

По данным издания, Суньига живет в доме престарелых с 2014 года, после смерти её сестры. Своих детей или мужа у чилийки никогда не было.

Недавно похожий случай произошел в Иране. Пожилая женщина в возрасте 107 лет смогла победить коронавирусную инфекцию и полностью вылечиться от заболевания. В силу возраста она все еще находится под медицинским наблюдением, но состояние пациентки уже не вызывает никаких опасений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Причину стрельбы в Солнцево назвала полиция
В российском разгонном блоке зафиксировали утечку токсичных паров окислителя
111-летняя жительница Чили победила коронавирус и установила рекорд
В Госдуме нашли аргументы против запрета на увольнения во время пандемии
Возврат налога самозанятым в России за 2019 год одобрило правительство
Авиагруппировка ВС РФ в Сирии получит дополнительную акваторию и имущество
Минпросвещения рекомендовало провести выпускные вечера в онлайн-формате
Когда в России начнется вторая волна увольнений, рассказал экономист
«Газпром» озвучил сумму белорусского долга за газ
Появилось видео перехвата американских бомбардировщиков российскими истребителями
Когда закончится рекордный ливень в Москве: синоптик дал прогноз
Россиян призвали воздерживаться от планирования зарубежного отдыха
Рамзан Кадыров заявил, что у него нет личного самолета
Суд арестовал картины русских художников из частной коллекции Порошенко
Суд принял решение о взыскании с Захарченко незаконно полученные 320 тыс. долларов
Умер Энтони Джеймс, знаменитый кинозлодей
Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, засчитают день работы за три
Открытие торговых центров в Москве в 2020 году: власти назвали официальную дату