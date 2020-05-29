111-летняя жительница Чили победила коронавирус и установила рекорд

29 Май 2020 2020-05-29T18:25:04+03:00

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111-летняя жительница чилийского города Сантьяго вылечилась от коронавируса. Она стала старейшей чилийкой, победивший болезнь.

Вирусом Хуана Суньига заразилась в доме престарелых, где она живет уже несколько лет. Вместе с ней инфекцию подхватили еще 25 постояльцев, однако все они были младше Суньиги. Еще до того, как она заболела/ у Хуаны были проблемы с легкими, но к счастью, это практически на сказалось на течении заболевания.

У пациентки не было никаких симптомов, и даже температура практически не поднималась. Суньигу изолировали от других постояльцев на 28 дней. К 10 мая она смогла полностью излечиться от коронавируса, пишет Национальная служба по делам пожилых людей Senama.

По данным издания, Суньига живет в доме престарелых с 2014 года, после смерти её сестры. Своих детей или мужа у чилийки никогда не было.

Недавно похожий случай произошел в Иране. Пожилая женщина в возрасте 107 лет смогла победить коронавирусную инфекцию и полностью вылечиться от заболевания. В силу возраста она все еще находится под медицинским наблюдением, но состояние пациентки уже не вызывает никаких опасений.

ИСТОЧНИК KP.RU