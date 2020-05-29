Учи.ру откроет бесплатный доступ к платформе детям из многодетных малоимущих семей
Ко дню защиты детей крупная образовательная платформа Учи.ру запускает программу помощи малоимущим многодетным семьям. Учащиеся из таких семей смогут пользоваться сервисом бесплатно. Это касается школьников с 1 по 11 классы. Она получат доступ к занятиям по всем школьным предметам, программированию, а также к развивающим играм.
Для того чтобы получить этот доступ нужно отправить письмо с темой «Многодетная малоимущая семья» на почтовый ящик dobro@uchi.ru. К письму необходимо приложить 2 документа - справку о признании семьи малоимущей и удостоверение многодетной семьи.
Перед этим родителям школьника стоит зарегистрироваться на портале UCHI.RU. Затем в личном аккаунте появится id, который также надо отправить в письме.
Если ребенок уже зарегистрирован на портале, то второй раз этого делать не нужно. Регистрацию необходимо завершить до 31 июля. Бесплатный доступ открывается на целый год с момента активации.
- Это хорошая возможность проводить время с пользой в современных условиях профилактических мер, ведь не секрет, что запрос на полезную и безопасную для детей информацию в сети особенно вырос в последнее время, - рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
ИСТОЧНИК KP.RU