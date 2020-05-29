Учи.ру откроет бесплатный доступ к платформе детям из многодетных малоимущих семей

29 Май 2020 2020-05-29T19:03:49+03:00

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Ко дню защиты детей крупная образовательная платформа Учи.ру запускает программу помощи малоимущим многодетным семьям. Учащиеся из таких семей смогут пользоваться сервисом бесплатно. Это касается школьников с 1 по 11 классы. Она получат доступ к занятиям по всем школьным предметам, программированию, а также к развивающим играм.

Для того чтобы получить этот доступ нужно отправить письмо с темой «Многодетная малоимущая семья» на почтовый ящик dobro@uchi.ru. К письму необходимо приложить 2 документа - справку о признании семьи малоимущей и удостоверение многодетной семьи.

Перед этим родителям школьника стоит зарегистрироваться на портале UCHI.RU. Затем в личном аккаунте появится id, который также надо отправить в письме.

Если ребенок уже зарегистрирован на портале, то второй раз этого делать не нужно. Регистрацию необходимо завершить до 31 июля. Бесплатный доступ открывается на целый год с момента активации.

- Это хорошая возможность проводить время с пользой в современных условиях профилактических мер, ведь не секрет, что запрос на полезную и безопасную для детей информацию в сети особенно вырос в последнее время, - рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

ИСТОЧНИК KP.RU