В России зарегистрировано 17 тестов на коронавирус
В России зарегистрировано 17 тест-систем на коронавирусную инфекцию и пять - на антитела. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, что такое количество тест-систем позволяет закрыть страну с точки зрения диагностики коронавирусной инфекции.
Кроме того, Голикова сообщила, что на сегодняшний день тестирование на коронавирусную инфекцию в России прошли более 9 млн человек
«Уже сейчас можно сказать, что по состоянию на сегодняшний день проведено в России более 10 млн исследований, а количество граждан, которые прошли эти исследования составляет 9 млн 354 тысяч. Это серьезные цифры, которые дают нам основание рассчитывать на то, что мы максимальное количество, которое возможно на сегодняшний день выявляем», - сообщила вице-премьер в ходе брифинга в пятницу, 29 мая.
Напомним, за последние сутки в России подтверждено 8 572 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Всего в стране выявлено 387 623 заболевших в 85 регионах.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»