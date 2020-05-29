В России зарегистрировано 17 тестов на коронавирус

29 Май 2020 2020-05-29T19:14:43+03:00

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В России зарегистрировано 17 тест-систем на коронавирусную инфекцию и пять - на антитела. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, что такое количество тест-систем позволяет закрыть страну с точки зрения диагностики коронавирусной инфекции.

Кроме того, Голикова сообщила, что на сегодняшний день тестирование на коронавирусную инфекцию в России прошли более 9 млн человек

«Уже сейчас можно сказать, что по состоянию на сегодняшний день проведено в России более 10 млн исследований, а количество граждан, которые прошли эти исследования составляет 9 млн 354 тысяч. Это серьезные цифры, которые дают нам основание рассчитывать на то, что мы максимальное количество, которое возможно на сегодняшний день выявляем», - сообщила вице-премьер в ходе брифинга в пятницу, 29 мая.

Напомним, за последние сутки в России подтверждено 8 572 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Всего в стране выявлено 387 623 заболевших в 85 регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU