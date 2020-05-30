Число заболевших коронавирусом в Московской области на 30 мая 2020 года составило 37 503 человека

30 Май 2020 2020-05-29T20:48:38+03:00

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Судя по последним данным, количество заболевших в Московской области с каждым днем снижается. Так, за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 773 жителей Подмосковья. Это меньше, чем днем ранее.

- Всего по данным на 30 мая в Московской области зафиксировано 37503 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 400 заболевших. Выздоровели и выписались 7333 человека, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением вируса в Московской области.

Больше всего заболевших в крупных городских округах: Королеве, Красногорске и Подольске. Специфика региона такова, что на выходных число жителей увеличивается из-за дачников, которые приезжают в Подмосковье из столицы. В эти дни полиция будет усиленно следить за соблюдением масочного режима.

В целом же, в регионе продолжат смягчать правила режима самоизоляции. В пятницу, 29 мая начали работать парки, а с 23 мая отменили цифровые пропуска для передвижения. А уже очень скоро, с 3 июня при условии соблюдения масочного режима и стандартов безопасности начнут работать парикмахерские.

ИСТОЧНИК KP.RU