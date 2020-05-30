2020-05-29T21:07:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 30 мая 2020: на ВДНХ открывается прокат самокатов

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Москве на 30 мая 2020
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Два месяца миллионы москвичей ждали этого момента – пойти погулятьДва месяца миллионы москвичей ждали этого момента – пойти погулятьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Москва готовится к выходу в парки, на шопинг, ремонтировать часы и машины – и все это с 1 июня. Глава Департамента торговли и услуг говорит, что работу возобновят порядка 47 000 магазинов с непродовольственными товарами (канцелярия, одежда, обувь) и около 9000 предприятий сферы бытовых услуг (химчистки, автосервисы).

И наконец-то найден официальный ответ – торговые центры тоже откроются. Но частично. В них не будут работать кафе, зоны фудкортов, детские площадки, спортивные студии и парикмахерские.

- Важно соблюдение дистанции. И, вероятнее всего, в зависимости от количества покупателей, сотрудники охраны торговых центров могут ограничивать поток людей на вход, предлагая им дождаться своей очереди за пределами торгового предприятия, - рассказал Алексей Немерюк.

Столичные грумеры рассказали, что собаки слишком лохматые, поэтому приходится открывать салоны красоты для животных, а столичные парки объяснили, в какие часы бегать, прыгать и ходить по территории с 1 июня, а еще на ВДНХ открывается ЗАГС, МФЦ и прокат самокатов.

И немного о штрафах – москвичей за отсутствие цифрового пропуска могут штрафовать каждые сутки. Поэтому прежде, чем садиться за руль – проверяйте актуальность QR-кода. А фельдшер инфекционного центра Городской клинической больницы имени Демихова попался на воровстве – хотел присвоить более 30 респираторов, 20 глюкометров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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