США наложат санкции на официальные лица Китая и Гонконга

29 Май 2020 2020-05-29T22:44:54+03:00

Кроме того, Штаты приостановят въезд отдельных иностранных граждан из КНР

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон наложат санкции на официальные лица Китая и Гонконга, которые «прямо или косвенно подрывают автономию Гонконга».

«Китай заменил свое обещание следовать принципу "одна страна - две системы" на принцип "одна страна - одна систем (…) Мы начнем рассматривать отказ от ряда привилегий», - заявил глава Белого дома и добавил, что Штаты также отзовут статус самостоятельной таможенной территории Гонконга

«Наши действия будут решительными и значительными», - предупредил американский лидер

Кроме того, Штаты приостановят въезд отдельных иностранных граждан из Китая.

Напомним, днем ранее, 28 мая, китайский парламент одобрил разработку скандального законопроекта о нацбезопасности в Гонконге. Документ запрещает акции протеста, критику центрального правительства и дает право континентальному Китаю контролировать Гонконг. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что законопроект разрушает «автономию и свободу».

ИСТОЧНИК KP.RU